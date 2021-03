Debutti, ritorni, anniversari: istantanee da un weekend di moda a Milano Ripartire dal made in Italy per collezioni che sperimentano nuove collaborazioni, lavoro di team, mentori e mecenati, ma anche dialoghi e rivisitazioni degli archivi di Nicoletta Ferrari

Scoperte e conferme: se c'è una caratteristica di questa fashion week – ma forse è una caratteristica della moda in generale, in qualsiasi momento - è quella di tenere insieme istanze complesse e spesso opposte e di offrire, tanto più nella simultanea accessibilità del digitale, storia e presente, revival e futuro. Vale la pena di annotare qualche nome e qualche capo, a cavallo fra archivi centenari e l'istante.

Debutti

Daniel Del Core ha 32 anni ed è stato per molti anni responsabile stile da Gucci (con Alessandro Michele), dove curava il mondo di celebrities e vip client. Adesso ha raccolto intorno a sé un team di collaboratori che, in pieno lockdown, ha preparato una collezione tutta Made in Italy, presentata con l'unica sfilata (con un ristretto pubblico in presenza) della fashion week. La sede del brand sarà a Milano, in via Donizetti 30, e ospiterà anche un vero e proprio atelier. Il progetto integrerà infatti pezzi su richiesta con il pret-à-porter, edizioni più che collezioni in un mix tra quotidiano e occasioni speciali. Alle spalle un investitore anonimo, ma molto generoso.

Daniel Del Core

Onitsuka Tiger ha partecipato per la prima volta alla Milano Fashion Week. Il film “Unfashionshow” mette in scena i fondamentali del brand: musica, movimento e arte.

Onitsuka Tiger

Anniversari