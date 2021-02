Debutto boom per Auto1 a Francoforte, matricola da 1,8 miliardi

Reuters

La prima piattaforma europeo di trading di auto usate vola in Borsa nel primo giorno di contrattazione

2' di lettura

Rally per i titoli Auto1 al debutto a Francoforte: le azioni della prima piattaforma europea di trading di auto usate hanno aperto la seduta a 55 euro per azione, rispetto al prezzo di offerta di 38 euro, con un balzo del 45% ed è poi arrivata a guadagnare il 49%. Il gruppo, nato come start up nove anni fa, è stato valutato dagli investitori 7,9 miliardi di euro e ha come azionista dal 2018 Softbank, con una quota del 20%.

Quella di Auto1 è la prima Ipo tedesca dell'anno e ha raccolto 1,8 miliardi di euro, registrando una forte domanda da parte degli investitori, con il prezzo di collocamento al top della forchetta iniziale. Auto1 è la principale piattaforma digitale automobilistica europea per l'acquisto e la vendita di auto usate online, per concessionari e per privati. Nel 2019 il gruppo ha venduto oltre 615.000 veicoli attraverso i siti web e le app, ha fatturato 3,5 miliardi di euro nei 30 mercati in cui è presente. Nel 2017 ha debuttato anche Autohero, il brand del gruppo dedicato alla vendita retail, che si aggiunge alla rete noicompriamoauto.it e alla rete di brand gemelli.

Il gruppo Auto1 ha detto in fase di offerta che il 75% dei proventi dell'Ipo sarà destinata ad investimenti per il ramo retail, mentre la parte restante andrà a rifinanziare debito esistente. Citigroup, Bnp Paribas, Goldman Sachs e Deutsche Bank hanno agito come joint global coordinators. Barclays, Hsbc Holdings, Numis Corp e Royal Bank of Canada come bookrunners. Commerzbank, Credit Agricole, Mizuho Financial Group e Wells Fargo & Co. come co-lead managers.

(Il Sole 24 ore Radiocor)