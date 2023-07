Debutto brillante per Osmosun a Parigi sul segmento Growth

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Debutto brillante per Osmosun su Euronext Growth Paris, il segmento della Borsa di Parigi dedicato alle imprese con alto potenziale di crescita (in leggero rialzo il CAC 40) . La società, attiva nelle soluzioni di desalinizzazione dell'acqua marina e salmastra a energia solare, ha aperto a 7 euro per azione, in rialzo del 7,7% rispetto ai 6,5 euro del prezzo di collocamento, e poi si è assestato su un aumento superiore a 7 punti. Con l'Ipo la società ha raccolto 10 milioni di euro e la capitalizzazione di mercato al debutto era di circa 36 milioni. Sono stati messi sul mercato 3,96 milioni di azioni ordinarie e 1,53 milioni di azioni di nuova emissione nell'ambito di un'offerta globale, dopo l'esercizio delle opzioni di azione e prima del potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment.

L'Ipo «rappresenta un passo fondamentale per accelerare il nostro sviluppo. Questa operazione ci permetterà di sostenere la nostra crescita espandendo la nostra presenza commerciale e operativa a livello internazionale, consentendoci di capitalizzare sul nostro vantaggio tecnologico e di cogliere tutte le opportunità disponibili nei nostri mercati», ha detto l'amministratore delegato Quentin Ragetly, sottolineando che, grazie alle tecnologie utilizzate, la società è «perfettamente posizionata per soddisfare la domanda del mercato di soluzioni efficienti, economiche ed ecologiche per la produzione di acqua potabile». Infatti, secondo il Ceo, «è urgente agire per affrontare la sfida globale dell'acqua, di cui tutti siamo consapevoli».

Creata nel 2014, Osmosun è specializzata in soluzioni di desalinizzazione a basse emissioni di carbonio alimentate da energia solare fotovoltaica senza batterie. Con la sua tecnologia di desalinizzazione brevettata, basata su un processo di osmosi inversa, l'azienda mira a rendere l'acqua potabile accessibile ovunque e per tutti, riducendo al contempo l'impronta di carbonio associata alla sua produzione. La quotazione di Osmosun su Euronext Growth Paris punta a sostenere la crescita organica dell'azienda attraverso il rafforzamento dei team di vendita e l'implementazione di strutture locali. La società intende inoltre finanziare i propri investimenti in innovazione e crescita esterna, per entrare in mercati correlati e diventare un attore verticalmente integrato nel trattamento delle acque.