Debutto col botto per Directa Sim su Euronext Growth Milan

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Debutto brillante per Directa Sim, storica società di trading online, che inizia gli scambi su Euronext Growth Milan. Il titolo, dopo un primo prezzo a 3,5 euro per azione, è arrivato a un massimo di 3,669 euro. Il titolo fa nettamente meglio del resto della Borsa milanese (FTSE MIB, FTSE IT All Share). La società aveva fissato un prezzo di collocamento a 3 euro per azione, per una valorizzazione complessiva delle 16,5 milioni di azioni esistenti pari a 49,5 milioni di euro. Il flottante, per 2,25 milioni di azioni collocate, è pari al 13,64% del capitale sociale di Directa Sim. Il collocamento si era chiuso con la prenotazione di 6,997 milioni di azioni rispetto ai 2,25 milioni allocati (la domanda è stata pari a circa 3 volte le azioni oggetto dell'offerta).

Segre: «Borsa è evoluzione di un percorso iniziato 25 anni fa»

La quotazione di Directa Sim, storica società di trading online, su Euronext Growth Milan è parte dell'evoluzione della società e un passo verso altri traguardi ambiziosi. Così Massimo Segre, presidente di Directa Sim, ha commentato lo sbarco in Borsa: «Per una società che è nata per mettere in contatto diretto gli investitori con la Borsa, questo momento è l’evoluzione di un percorso iniziato oltre 25 anni fa che proseguirà per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi insieme con i nostri clienti e i nostri azionisti. Ad entrambi va il ringraziamento per la fiducia dimostrataci e l’assicurazione dell’impegno di tutti noi per scrivere nuove pagine di successo e innovazione», ha detto. Quella di Directa è la 41esima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 172 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.