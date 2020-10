Debutto alla Goodwood SpeedWeek per la Toyota GR Yaris Toyota Gazoo Racing ha portato in pista la GR Yaris e la GR Supra alla Goodwood SpeedWeek sull'omonimo Motor Circuit in Inghilterra.

Gli appassionati di motorsport sanno bene che il Goodwood Festival of Speed è una festa di motori nota in tutto il mondo. Un punto d'incontro per i fan degli sport motoristici, delle auto famose sia storiche che moderne e dei piloti di livello mondiale. Solitamente la data è intorno a luglio e quest'anno la vera manifestazione non ha avuto luogo a causa dell'impatto della pandemia Covid-19, mentre al suo posto si è tenuto un evento senza spettatori chiamato Goodwood Speedweek. L'evento è stato trasmesso in tutto il mondo su Internet.

Tra le protagoniste dell'evento, la Gr Yaris. Basata sul desiderio del master driver Morizo (Akio Toyoda, presidente di Toyota Motor Corporation) di riportare in auge le auto sportive Toyota, la nuova Gr Yaris è stata creata come il primo veicolo del brand sviluppato con il concetto di trasformare un'auto da competizione in una vettura di serie. Per questo evento i piloti del Toyota Gazoo Racing Wrt del 2019 Jari-Matti Latvala e Kris Meeke insieme al uno dei piloti ufficiali della stagione in corso Elfyn Evans hanno guidato la Gr Yaris.

Ricordiamo che la Gr Yaris è basata su una nuova piattaforma che combina all'anteriore la Ga-B (adottata anche sulla nuova Yaris) con al posteriore la piattaforma Ga-C di ed equipaggiata con un nuovissimo motore tre cilindri 1.6 litri turbo a iniziazione diretta da 261 cv e 360 Nm abbinato al solo cambio manuale a sei rapporti e un sistema di trazione integrale ispirato direttamente dalle corse. Il peso è davvero ridotto ai minimi termini: 1.280 kg.