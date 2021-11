2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Debutto con il botto per Racing Force su Euronext Growth Milan. Il titolo della società ligure specializzata nelle attrezzature di sicurezza per gli sport motoristi, come caschi, tute e guanti, all’apertura delle contrattazioni non è riuscito a fare prezzo, dopo il collocamento a 4,5 euro per azione, e poi è schizzato verso l'alto.

Il collocamento istituzionale si era concluso la settimana scorsa con l'allocazione di 6,3 milioni di azioni (4,5 milioni in aumento di capitale, il resto in vendita) per un valore totale dell'operazione di 31,2 milioni di euro e una capitalizzazione all'avvio di 106,9 milioni, compresi i 20,3 milioni di euro dell’aumento di capitale. La capitalizzazione è poi salita a 132,33 milioni. «Oggi iniziamo un viaggio, durante il quale affronteremo nuove sfide, consapevoli di avere nel nostro gruppo il giusto mix di ambizione e umiltà e certi di avere la cosa più importante, ovvero la squadra», ha detto Paolo Delprato, amministratore delegato di Racing Force, durante la cerimonia di quotazione.

L’offerta ha ricevuto forte interesse da parte degli investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica, determinando una domanda sovrascritta più di 6 volte al prezzo di offerta, con un’allocazione prevalentemente concentrata su investitori di natura long only e una significativa componente internazionale. "E' un'operazione molto rilevante, la 29esima da inizio anno. Ogni giorno incontriamo aziende diverse, ma Racing Force ha caratteristiche distintive, che il mercato ha già riconosciuto, visto che la quotazione ha registrato numeri fuori dalla media", ha detto Fabio Brigante, head of mid & small caps origination, Italy primary markets, di Borsa Italiana.

Per Racing Force, ha detto Delprato, "è una giornata storica, si va in Borsa per crescere e noi abbiamo un percorso di crescita molto importante per i prossimi. A breve periodo, diciamo due anni, entreremo ancora di più nel mercato del motorsport e poi abbiamo un progetto di diversificazione molto importante più a medio periodo, puntando sulle due parole chiave per il nostro settore, ovvero sicurezza e performance".