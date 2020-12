Debutto record (+56%) per JD Health a Hong Kong. Raccolti 3,5 miliardi La pandemia ha avuto un «impatto rivoluzionario» sull'assistenza sanitaria poiché sia ​​i pazienti che i medici sono ora più disposti a cercare e fornire cure su Internet di Al.An.

Debutto record per JD Health a Hong Kong, con le azioni che hanno corse chiudendo a +56%. La società specializzata nella consulenza medica online e nella vendita di farmaci, acquisisce così un valore di mercato di oltre 40 miliardi di dollari. JD Health, controllata del gigante dell'e-commerce JD.com, è stata tra le piattaforme che hanno offerto consulenza per i sintomi del Covid-19 nella fase più critica dell'epidemia di coronavirus in Cina quest'anno.



Wong, direttore esecutivo della ricerca di Kingston Securities, ha dichiarato a Reuters che una capitalizzazione di mercato così ampia dovrebbe consentire a JD Health di entrare rapidamente nell'indice tecnologico Shanghai Hong Kong Stock Connect e Hang Seng.«Gli investitori pensano di non voler aspettare per acquistare - ha detto -. Una volta che il titolo passa all'indice tecnologico, i fondi indicizzati devono acquistarlo indipendentemente da ciò che pensano della società, quindi gli investitori ne stanno approfittando ora».

JD Health ha raccolto 3,48 miliardi di dollari guadagnandosi una valutazione iniziale di 29 miliardi. L'Ipo odierna è stata la più grande di Hong Kong quest'anno, seguita dalla quotazione da 2,05 miliardi di dollari di China Bohai Bank Co a luglio.Il titolo JD Health ha aperto a 94,50 dollari di Hong Kong ha raggiunto quota 123,9, prima di chiudere a 110, un aumento di quasi il 56% rispetto al prezzo di emissione. Alibaba.com aveva chiuso in rialzo del 142% nel suo primo giorno di negoziazione nel 2007, mentre Smoore International Holdings ha guadagnato il 139% quando è stata quotata a luglio e China Literature ha chiuso dell'89% al di sopra del suo prezzo di emissione al suo debutto nel 2017, secondo dati Refinitiv.

Le azioni di JD Health hanno nettamente superato il mercato di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha chiuso in calo dello 0,76%, secondo giorno in territorio negativo.Tuttavia, la rapida risalita di JD Health potrebbe rendere il titolo più vulnerabile a una rapida svendita, ha commentato l'analista di Everbright Sun Hung Kai Kenny Ng.«JD Health offre una buona opportunità di presa di profitto a breve termine se il prezzo delle sue azioni resta superiore a 100 dollari di Hong Kong poiché gli investitori hanno già ottenuto un rendimento di circa il 40%», ha affermato.

La pandemia ha avuto un «impatto rivoluzionario» sull'assistenza sanitaria poiché sia ​​i pazienti che i medici sono ora più disposti a cercare e fornire cure su Internet, ha detto ai giornalisti l'amministratore delegato Xin Lijun in un briefing a Pechino.Il prospetto per l’Ipo di JD Health ha mostrato una crescita del 36% su base annua degli utenti attivi annuali a 72,5 milioni alla fine di giugno. Xin ha detto che JD Health potrebbe investire parte della raccolta dell'Ipo per l'acquisto di farmacie fisiche.«Sono necessari investimenti per portare più farmacie e ospedali in linea nel nostro sistema», ha affermato.