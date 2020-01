Debutto al Salone di Tokyo per la rinnovata Honda Civic Type R Arriva il restyling di Honda Type R, con un design più sportivo e alcuni nuovi dettagli nell'abitacolo. Sotto al cofano il 2 litri da 320 cv

Honda Civic Type R

1' di lettura

Honda inaugura il 2020 presentando in anteprima mondiale al Salone di Tokyo (in programma dal 10 al 12 gennaio) il restyling della berlina sportiva Civic Type R 2020. Le modifiche estetiche hanno riguardato in minima parte gli esterni, con una presa d'aria centrale più ampia e due listelli inseriti nelle feritoie laterali, mentre per l'abitacolo Honda segnala un nuovo volante (disponibile anche con rivestimento in Alcantara) e una leva del cambio ridisegnata e dagli innesti più corti.

Il motore rimane un 2,0 litri turbo alimentato a benzina, che nella versione per l'Europa sviluppa 320 cv e una coppia di 400 Nm.

Novità del Model Year 2020 è la disponibilità di un sound specifico (regolato dall'Active Sound Control) per ciascuna modalità di gestione della dinamica, che variano il setting delle sospensioni, la risposta dello sterzo e dell'acceleratore: Comfort, Sport e +R.

Novità anche per la Nsx ibrida a tre motori, top di gamma del segmento supercar Honda, ora disponibile con la nuova verniciatura “Indy Yellow Pearl II” utilizzata in passato sui modelli originali Nsx e S2000 in Europa.