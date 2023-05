Debutto vivace per la matricola Res, la società che gestisce e recupera gli scarti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Debutto vivace per Res, nonostante la debolezza del mercato. I titoli della matricola segnano un rialzo di oltre l'8%rispetto al prezzo di collocamento.

La società, il cui nome sta per Recupero Etico Sostenibile, si occupa dell’intero processo di gestione dei rifiuti con un approccio sostenibile: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione, funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione. Rappresenta la nona ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 197 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento ha raccolto 10,8 milioni. L'ad, Antonio Lucio Valerio, ha detto in occasione della quotazione: «la nostra azienda è lieta di annunciare un importante passo avanti nella sua storia imprenditoriale, che mira a garantire lo sviluppo sostenibile del nostro business, seguendo la lunga tradizione iniziata nel lontano 1989». L'imprenditore ha sottolineato che la società è in grado di trasformare i rifiuti in risorse preziose. «La scelta di quotarci rappresenta un passo fondamentale per consolidare e accelerare il nostro modello di business basato sulla circolarità, la tutela dell'ambiente e la cura del territorio molisano, e dimostra la nostra volontà di continuare ad essere un'azienda all'avanguardia e in costante evoluzione», ha concluso.