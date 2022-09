Decadenza dalla dilazione di un avviso bonario: la sanzione è sul residuo

La Ctr ha accolto tale motivo, richiamando quanto precisato nella circolare n. 17/E/2016 dell’agenzia delle Entrate. In effetti, la domanda del contribuente è pienamente rispondente al chiaro dettato dell’articolo 15-ter, comma 5, Dpr 602/1973: secondo tale disposizione, nei casi di decadenza dal pagamento degli avvisi bonari la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 è commisurata «all’importo non pagato o pagato in ritardo», e non certo al tributo oggetto della liquidazione originaria.

Favor rei e principi Ue

Sebbene l’intero articolo 15-ter sia stato introdotto a decorrere dal 2016, per effetto della riforma apportata con il Dlgs 159/2015 – e la controversia in esame sembrerebbe insorta in vigenza di tale riforma – si è nella convinzione che tale modalità di calcolo della sanzione debba essere applicata anche per le liti precedenti, in virtù del principio del favor rei, ex articolo 3, Dlgs 472/1997.

A ben vedere, peraltro, la previsione in esame appare certamente in maggiore sintonia con il criterio di proporzionalità che deve assistere il sistema sanzionatorio, in forza dell’articolo 5 del Trattato Ue, e che ha ispirato l’intera riforma del regime sanzionatorio, ex Dlgs 158/2015. In proposito, se è vero, da un lato, che la materia delle imposte dirette non è armonizzata, è però altrettanto innegabile che, in virtù dei canoni costituzionali, sarebbe inammissibile una disparità di trattamento tra Iva e imposte dirette.