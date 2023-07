Decarbonizzazione possibile con risorse e tecnologia

Lo scenario di oggi ci impone di rivedere le priorità, si ricomincia a parlare di interesse nazionale, di sicurezza nazionale, e per le catene di re-shoring, di friend-shoring, di near-shoring: dieci anni fa era tutto il contrario, ci diceva solo di essere internazionali, ora è diverso a causa di uno scenario più incerto e insieme più complesso.

Ma in questo quadro come deve muoversi un’impresa? Le linee direttrici del nostro gruppo, il primo in Italia nella trasformazione dell’acciaio, sono ispirate a pochi ma chiari principi fondamentali. Il primo – che può sembrare scontato ma non lo è affatto – è quello di essere agili e veloci nel capire il mercato, nel prendere decisioni e nella loro attuazione, e questo è stato vitale nella fase di forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime. Un altro aspetto fondamentale è quello di valutare bene i rischi, quindi bisogna diversificare: sia le fonti di approvvigionamento che il ventaglio dei prodotti e dei mercati di sbocco. Poi c’è, come detto, il grande tema della decarbonizzazione: vogliamo essere in prima linea su questa enorme sfida, e su questo punto cito, tra le tante iniziative, la partnership con H2GS, la prima vera acciaieria completamente green. La sfida oggi è enorme, dal punto di vista degli investimenti e delle tecnologie. Ora siamo entrati nella fase del “fare”, bisogna essere pragmatici, non avere un approccio ideologico ma usare tutte le tecnologie a nostra disposizione.

Infine, il tema dell’intelligenza artificiale e del digitale.

Ma tutti questi challange non possono avere un efficace sviluppo se non ci sarà un costante investimento sul capitale umano. Le imprese oggi devono non solo “aprire le menti” dei propri collaboratori, ma attrarre nuovi talenti attraverso un sistema di valori che poggi su principi condivisi e concreti di sviluppo sostenibile e inclusivo.

