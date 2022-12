Decaro (Anci): «Le opere dei Comuni sono tutte realizzabili semplificando l’iter»

E a nessuno di questi si può o si deve rinunciare? Ne è sicuro?

Qualche anno fa un governo aveva provato a togliere fondi ai Comuni per il piano sulle periferie, ed è poi dovuto tornare sui propri passi per l’onda di proteste nelle città. Perché ripensare il Pnrr dei Comuni significa dover dire ai cittadini che non ci sarà quell’asilo nido in più o quella riqualificazione urbana che era stata promessa. Poi ci sono anche i vincoli giuridici, i bandi presentati, gli espropri già avviati. Non si può certo tornare indietro. Ora però dobbiamo essere aiutati nell’attuazione. La prima emergenza è l’aumento dei costi, e i segnali non sono buoni.

Perché? In legge di bilancio è ricomparso il fondo per le compensazioni anche nel 2023.

Sì, ma l’iter per l’assegnazione delle risorse è stato complicato moltissimo rispetto ai meccanismi automatici di quest’anno. Servirà un doppio passaggio autorizzativo al Mef, con il rischio di allungare i tempi. Senza i fondi non si possono far partire i bandi, con il risultato che una norma pensata per spingere gli investimenti rischia di creare nuovi ritardi. Si dice che per il Pnrr bisogna correre. Vero: ma allora devono correre tutti, altrimenti si lasciano i sindaci con il cerino in mano.

Teme che sia il governo a fare questo gioco del cerino?