Decentramento produttivo, quando la catena si spezza

Viene attuata, in altre parole, una forma di somministrazione irregolare di manodopera, che si differenza dalla somministrazione lecita perché l’operatore che fornisce il personale non ha l’autorizzazione del Ministero del lavoro e perché i dipendenti non ricevono un trattamento economico e normativo adeguato (come invece accade quando l’operatore è un’Agenzia per il lavoro autorizzata). Fattispecie che non ha conseguenze solo civilistiche ma sfocia anche nell’illecito penale, comportando l’applicazione del complesso pacchetto di sanzioni previste dagli articoli 18 e seguenti del decreto legisltivo 276/2003.

Un’altra patologia che si innesta all’interno dei processi di esternalizzazione riguarda l’utilizzo di cooperative fittizie per eseguire i contratti di appalto.

L’impresa cooperativa è una forma organizzativa che ha una lunga e gloriosa tradizione, e ancora oggi viene utilizzata da aziende leader in molti settori economici. Questa forma viene, in alcuni casi, sviata e stravolta per attuare forme di indebita riduzione del costo del lavoro, mediante la nascita e la chiusura, in tempi rapidi, delle false aziende cooperative.

Un altro fenomeno particolarmente dannoso per il sistema economico riguarda la violazione dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le forme con le quali si realizza questa elusione possono essere diverse: un’applicazione disinvolta delle norme sui rimborsi spese e le trasferte, l’applicazione di contratti collettivi “pirata” o, nei casi più gravi, l’utilizzo fraudolento del part time e del lavoro straordinario. Il legislatore assegna ai committenti un ruolo importante all’interno della filiera degli appalti: mediante il meccanismo della responsabilità solidale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003), infatti, chiunque utilizza un appalto di servizi risponde “in solido” (cioè, in misura uguale) conl’appaltatore per tutti i debiti contributivi e retributivi connessi al personale impiegato nel servizio.