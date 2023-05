Decimomannu, ecco la base dove si addestrano i futuri Top gun del mondo

Reale e virtuale viaggiano assieme

Il tutto in un ambiente di simulazione integrato, dove il reale si fonde con il virtuale in uno scenario operativo unico. Qui si possono riprodurre spazi complessi capaci di vedere operare sino a 10 aerei «tra forze amiche e nemiche che interagiscono come se stessero tutti volando nello stesso cielo».



A garantire il sostegno operativo all'Ifts «attraverso un servizio di supporto logistico

integrato, che ottimizza la gestione delle flotte e dei simulatori per consentirne la massima operatività» ci sono Leonardo e CAE, attraverso la joint venture “Leonardo CAE Advanced Jet Training”. In questa base, i futuri piloti da caccia effettueranno voli addestrativi solisti e in formazione, missioni di rifornimento in volo, di combattimento manovrato, applicando le tecniche e le tattiche avanzate per assolvere alle principali missioni del volo militare, sia in attività di volo diurno che notturno.



Obiettivo 80 piloti

«In questo momento stiamo addestrando una ventina di persone che sono solo la parte embrionale - ha chiarito nel corso della presentazione dell'iniziativa il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare Luca Goretti -, a regime saranno 56 e dal prossimo anno si arriva alla massima capienza con gli 80 futuri piloti, ci sono state richieste in eccedenza e abbiamo dovuto scartare qualcuno al momento». Per i futuri piloti italiani ci sarà una riserva di venti posti. «Questo campus ha un valore aggiunto - ha sottolineato Goretti - che è quello umano, qui lavoreranno insieme tanti giovani di diversi Paesi, ci sarà uno scambio continuo di competenze, una realtà come questa in Europa non esiste».





Un’infrastruttura impressionante

«Questo è un posto che potrebbe essere in qualunque Paese avanzato del mondo. Un’infrastruttura impressionante - ha poi commentato Roberto Cingolani, ex ministro e attuale Ad di Leonardo -. Mi è stato richiesto di fare qualche passo avanti verso il futuro, non solo per la difesa e per la sicurezza nazionale, ma anche per la sicurezza informatica e delle infrastrutture ed energetica. Dovremo guardare, come ci sta insegnando quel che accade alle porte dell’Europa, in Ucraina, all’importanza di tecnologie che vanno oltre il bullet, al byte, alla fortissima penetrazione digitale».