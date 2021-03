Decisivo ridurre il prelievo sui ceti medi

Si pone quindi, sempre in via preliminare, la questione di identificare la base imponibile, se cioè debba essere onnicomprensiva dei redditi percepiti ovvero essere differenziata secondo uno schema “duale”. Conservare e rafforzare il carattere progressivo dell’imposta sui redditi comporta di inserire tali tipi di redditi nel reddito imponibile complessivo; viceversa, rendendo più lineare e razionale la tassazione “duale” di tali redditi, andrebbe prevista un’aliquota unica, uguale a quella del primo scaglione: il prelievo derivante dall’applicazione dell’aliquota prevista per il primo scaglione sul lavoro corrisponderebbe al prelievo sui redditi diversi, realizzando in pieno il principio della neutralità dell’imposta rispetto all’impiego del risparmio.

Sul fronte della scala di scaglioni e aliquote, emerge un’opinione comune per un intervento “minimale” di divisione del terzo scaglione(28-55mila euro), evitando che l’aliquota marginale salti di ben 11 punti percentuali (dal 27 al 38%). In tal modo la curva derivante dalla modifica apparirebbe più rispondente al criterio di un’equa progressività.

La revisione delle aliquote e degli scaglioni dell’Irpef deve avere come obiettivo prioritario la riduzione del prelievo sui ceti medi, sapendo che il grosso dei redditi dichiarati si colloca tra il secondo e il terzo scaglione; l’ampliamento della no tax area, in astratto condivisibile, non può prescindere da una maggiore adesione delle dichiarazioni dei redditi dei percettori di redditi da lavoro autonomo e di impresa. Del resto sono convito che il sostegno ai ceti più deboli e la lotta alla povertà sia compito assegnato alla spesa per il welfare e non alla leva fiscale.

Infine la questione che il gruppo politico cui appartengo ritiene ineludibile è l’obiettivo di ridurre l’evasione fiscale, il cui ammontare complessivo mette a rischio qualsiasi plausibile e ragionevole riforma. I dati esposti, tra gli altri, dalla Banca d’Italia, dal Cnel, dalla Guardia di Finanza – confermati annualmente dal Rapporto sull’economia sommersa – consegnano ancora la fotografia di una ricchezza imponente sottratta al fisco, sia come imponibile evaso che come imposta non versata. I risultati sul fronte della riduzione del tax gap della fatturazione elettronica, dell’invio automatico dei corrispettivi, dello scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali per i soggetti transfrontalieri, della dichiarazione precompilata, suggeriscono di proseguire nella strada intrapresa di utilizzare le banche dati e le informazioni digitalizzate per semplificare il rapporto con i contribuenti leali e rendere meno facile l’evasione e l’elusione fiscale.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) costituisce l’occasione per indirizzare risorse aggiuntive a un grande progetto di investimento in capitale umano e fisico delle amministrazioni fiscali.