Decollato il primo volo transatlantico alimentato al 100% da carburante ecologico

Il SAF è già utilizzato nei motori a reazione come parte di una miscela con il cherosene tradizionale, ma dopo i test a terra condotti con successo, Virgin e i suoi partner Rolls-Royce, Boeing, BP e altri hanno ottenuto l’autorizzazione a volare utilizzando solo il SAF.

Gli obiettivi delle compagnie

Molte compagnie aeree europee - tra cui Virgin, British Airways, di proprietà di IAG, e Air France - hanno dichiarato di voler utilizzare il 10% di SAF entro il 2030, e l’obiettivo del settore di emissioni “net zero” entro il 2050 si basa sull’aumento di questa quota al 65%.

Tuttavia, l’obiettivo del 2030 sembra impegnativo, visti i piccoli volumi di SAF e il suo costo elevato, attualmente da tre a cinque volte superiore a quello del normale carburante per aerei.

In ottobre, il capo di IAG ha avvertito che c’era un rischio superiore al 90% che l’industria non avrebbe rispettato il mandato dell’Unione Europea per la disponibilità di SAF nel 2025.

Ambientalisti scettici

L’associazione ambientalista Stay Grounded ha definito il volo «una distrazione di greenwashing». «(I sostituti del carburante) non sono neanche lontanamente ipoteizzabili nei tempi necessari per evitare il collasso climatico. Ciò che è urgentemente necessario è ridurre la combustione di combustibili fossili per aerei, il che significa ridurre i voli ovunque sia possibile», ha dichiarato Magdalena Heuwieser, che rappresenta la rete.