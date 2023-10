Decollano gli ErasmusDays 2023: edizione dedicata a competenze e cittadinanza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 9 ottobre e fino al 14 tornano gli ErasmusDays: 6 giorni di eventi e iniziative per celebrare il Programma Erasmus+ e “far risplendere l'Europa”, come recita il motto di quest'anno. La settima edizione è dedicata in modo particolare alle competenze e al tema della cittadinanza europea e coinvolge scuole, università, istituti, enti di formazione e centri per l'educazione degli adulti e la gioventù con circa 8.000 eventi programmati in oltre 60 paesi nel mondo.

L’iniziativa

L'iniziativa è promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ Indire, Inapp e Ang con il patrocinio della Commissione europea. Anche in questa edizione sono moltissimi i soggetti coinvolti, come scuole, università, centri di istruzione per gli adulti, istituti per la formazione, centri di ricerca ma anche società private, associazioni sportive, centri per l'impiego, Ong, associazioni giovanili, enti, centri di volontariato, youth worker.

Italia

L'Italia si prepara a celebrare gli ErasmusDays con oltre 400 eventi tra conferenze, tavole rotonde, eventi sportivi, giochi e incontri tra istituti partner di progetti, webinar, dirette e storie sui canali social, giornate porte aperte, racconti di esperienze e mostre fotografiche.In questa edizione, l'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è coinvolta in modo diretto nelle celebrazioni con la promozione e l'organizzazione di vari eventi in più parti d'Italia.

Marerasmus

È in corso fino a oggi (9 ottobre) l'iniziativa “Marerasmus”, realizzata da Erasmus+ Indire in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, per diffondere i valori Erasmus+ nelle scuole. L'evento si articola in tre tappe: Piombino, Portoferraio e Livorno e prevede openday per i neodiplomati, interventi sulle opportunità formative Erasmus+ e di orientamento alle competenze delle professionalità del mare. Sono previsti anche momenti di condivisione delle testimonianze dirette da parte di studenti e docenti coinvolti in progetti e mobilità Erasmus+.

Il programma

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre è in programma a Bologna il seminario “Civic engagement e cittadinanza europea per i beneficiari dei progetti di mobilità”. L'evento è organizzato da Erasmus+ Indire con la Regione Emilia Romagna, che ospita l'incontro nella sua sede. Il seminario intende individuare e condividere progettualità, esperienze e strumenti per rafforzare la partecipazione e il sentimento di cittadinanza europea, nell'ambito delle esperienze di mobilità del Programma Erasmus+. Il programma prevede interventi in plenaria di esperti, tavole rotonde con gli stakeholders e la visita in scuole del territorio per incontrare alunni e docenti e promuovere la mobilità, il senso civico e l'appartenenza all'Europa.Gli ErasmusDays sono al centro di tre eventi anche nell'ambito dell'edizione siciliana di Fiera Didacta Italia, la più grande manifestazione nazionale per il mondo della scuola, a Catania dal 12 al 14 ottobre.

Giovedì 12 ottobre, dalle ore 11 alle 13, lo stand Erasmus+ Indire ospita l'incontro “ErasmusDays: esperienze Erasmus di cittadinanza a scuola” dove alcuni docenti Ambasciatori presenteranno delle buone pratiche di progetti eTwinning e mobilità/partenariati Erasmus+ per la scuola.

Venerdì 13 ottobre, dalle ore 15 alle 17, alcuni insegnanti di scuole siciliane racconteranno le loro esperienze di scambio con eTwinning e di mobilità Erasmus+ nell'incontro “Idee e spunti di riflessione per progettare e realizzare un buon progetto Erasmus/eTwinning”. Infine, il 14 ottobre dalle ore 10 alle 11, nello stand dell'USR Sicilia, sarà allestito lo sportello “Parla con un Ambasciatore Erasmus+ Scuola”, un momento di orientamento rivolto a insegnanti e newcomer, che potranno incontrare e confrontarsi direttamente con un gruppo di Ambasciatori Erasmus+ Scuola presenti in Sicilia.

Tutti gli eventi in programma dal 9 al 14 ottobre sono raccolti e presentati nel sito ufficiale europeo degli #Erasmusdays 2023: https://www.erasmusdays.eu/ Hashtag ufficiale dell'evento: #ERASMUSDAYS