Start-up, verde e sport indoor: ecco come rinasceranno i gasometri alla Bovisa

«Grazie a Regione Lombardia e al suo Vice Presidente - aggiunge Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano – l'attenzione ai temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico si traduce in sviluppo economico e creazione d'impresa. Un impegno che il nostro ateneo assume con grande responsabilità. Un tassello fondamentale nella realizzazione di un distretto di innovazione che, anche per merito del contributo di Regione Lombardia, cresce in termini di massa critica, di capacità attrattiva, di competitività».

Il progetto

Punto centrale è il recupero dei due gasometri dell’area, di circa 40mila metri quadri. Verranno inseriti in uno spazio verde e affiancati da altri servizi. Uno dei due gasometri (questo almeno è il progetto preliminare) verrà suddiviso in sei piani, con spazi di co-working utilizzabili dalle start-up e servizi per il quartiere e gli studenti. L’altro gasometro ospiterà spazi per attività sportiva indoor.

Sullo stesso lotto si prevede la nascita di un edificio per la ricerca universitaria a emissioni zero (1800 metri quadri di area coperta), per ospitare laboratori e uffici.

L’investimento globale previsto è di 22 milioni per i gasometri, 9,5 per l’edificio polifunzionale. Cinque milioni di questa cifra, come detto, sono stati stanziati dalla Regione Lombardia.

L’inizio dei lavori è previsto per giugno 2020,il termine a fine 2021.