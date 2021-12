Decontribuzione per i redditi fino a 35mila euro: le ipotesi e i risparmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il passaggio in cabina di regia e il colloquio con i leader sindacali, il Governo affina la proposta sulla decontribuzione una tantum per il 2022 finanziata con 1,5 miliardi di euro, limitandola alle fasce di reddito fino a 35mila euro.

I risparmi per fascia

Guardando alla platea complessiva di 35milioni di lavoratori interessati che pagano un’aliquota contributiva dell’8,9%, secondo le prime simulazioni per la fascia di redditi fino a 8mila euro il risparmio, al lordo degli effetti fiscali, sarebbe di 64 euro annui, per quella fino a 20mila il taglio dei contributi vale 160 euro lordi, per i redditi fino a 25mila euro il risparmio sarebbe di 200 euro annui, che fino a 30mila euro diventano 240 euro e a quota 35mila euro di reddito si attestano a 280 euro lordi annui. Considerando il netto, il vantaggio si riduce per chi ha 35mila euro di reddito a 192 euro annui, pari a 16 euro netti al mese, mentre a quota 25mila euro di imponibile il risparmio netto sarebbe di 155 euro, pari a 13 euro mensili.

Le ipotesi ancora sul tavolo

Ma la decisione ancora non è presa. Resta anche una seconda opzione al vaglio dei tecnici del governo che si limita alle fasce di reddito sotto i 20mila euro. Sono oggetto di simulazione due ipotesi: la prima prevede una decontribuzione secca di 100 euro per tutti i redditi sotto i 20mila euro, la seconda un taglio dell’1% dei contributi sui primi 20mila euro di reddito. Il cantiere “detrazioni” è ancora in movimento, diversamente dall’operazione sulle aliquote su cui il governo ha consolidato una posizione frutto di un accordo di maggioranza.

L’asticella, dunque, si sta abbassando e non è da escludere che possa abbassarsi ancora a vantaggio dei redditi medio-bassi, come chiedono i sindacati. In queste stime ad ampio raggio, vanno ricomprese le proiezioni illustrate ai leader sindacali nella riunione di giovedì sera con il premier, i ministri Daniele Franco (Economia) e Andrea Orlando (Lavoro) dove l’asticella della decontribuzione era stata collocata per i redditi fino a 47mila euro, con un taglio di mezzo punto dei contributi.

Il contributo di solidarietà saltato

Il dialogo con i sindacati prosegue. L’ultima riunione del consiglio dei ministri è stata anticipata da un colloquio telefonico del premier Mario Draghi con i leader di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Si è presa in considerazione la proposta di congelare i vantaggi fiscali - frutto della rimodulazione delle aliquote e dell’operazione sulle detrazioni - per i redditi oltre i 75mila euro per reperire 250 milioni (da aggiungere ai 500 milioni) per sterilizzare il caro bollette, misura poi ritirata per la contrarietà emersa nella maggioranza in consiglio dei ministri.