Decrescita generalizzata ma il mercato italiano rimane stabile

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Stabilità sul mercato italiano dell’immobiliare. Almeno stando a quelli che sono i trend presentati da Pwc per le M&A Real Estate della prima metà del 2023. Nonostante un valore complessivo degli investimenti di circa 2,2 miliardi di dollari, con una tendenza di decrescita che segue quella mondiale, la liquidità disponibile e il numero delle transazioni indicano un mercato stabile, che fa sperare in un outlook positivo per il resto dell’anno.

A confermare la sua presenza tra le asset class più interessanti e ricercate dagli investitori è la logistica, con un valore degli investimenti che supera i 540 milioni di dollari e con canoni di locazione tendenzialmente in aumento rispetto al primo semestre 2022. Anche gli uffici si posizionano bene, con bassi tassi di sfitto nel corso della prima metà del 2023 e un aumento dei canoni per i trophy asset. Buone le previsioni per l’hospitality, che a fine anno potrebbe registrare numeri in deciso aumento visto il posizionamento dell’Italia nella Top 5 della classifica mondiale dei flussi turistici internazionali, con 400 milioni di turisti totali registrati nel 2022. Per quanto riguarda il retail, le vie del lusso delle principali città italiane registrano un tasso di sfitto prossimo allo zero e affitti stabili, confermando una spinta già presente al settore. L’interesse degli investitori rimane comunque trasversale su tutte le asset class, con particolare attenzione verso le operazioni value add che prevedono in molti casi un riposizionamento dell’asset.

Loading...

«L’outlook sul mercato italiano – commenta Antonio Martino, partner PwC Italia e Real Estate advisory leader –, rimane complessivamente positivo, specialmente nel segmento dell’hospitality e del living. Ci si attende una crescita del mercato romano che, in prospettiva anche dei grandi eventi pianificati, potrebbe finalmente contribuire al traino degli investimenti in maniera significativa».

L'industria immobiliare, capital intensive e fortemente dipendente dall’afflusso di capitali cross border, potrebbe subire un rallentamento più duraturo del previsto a causa di inflazione, aumento dei costi delle materie prime e ribilanciamento delle catene globali del valore. Le probabilità che il Paese possa andare in recessione sono scongiurate per il 2023, ma resta da considerare la futura dinamica dei tassi, con la Bce che dovrebbe procedere a un ulteriore aumento dopo l’estate; nel 2024 gli effetti sul medio termine di una politica monetaria restrittiva e un rallentamento di paesi fortemente interdipendenti come Germania e Francia potrebbero portare il nostro Paese in recessione.

In un contesto di transazioni contenuto, gli investitori aspettano di vedere come si assesteranno i tassi e l’incertezza. Senza sapere quale sarà il costo effettivo del denaro, è impossibile fare nel settore immobiliare operazioni di M&A, che dipendono per circa la metà del finanziamento dall’indebitamento. L’attività potrebbe riprendere nella seconda metà del 2023, ma soltanto in alcuni settori in cui la domanda si è dimostrata più resiliente.