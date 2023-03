Decrescita infelice della cultura: aumentano i consumi, ma diminuiscono i consumatori

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

I consumi culturali sono in ripresa, ma ancora sotto al livello pre-pandemico. Nonostante ciò la situazione è drammatica, perché dopo tre anni di Covid si è allargata la forbice tra chi abitualmente ne fruiva e chi raramente si avvicinava a un libro o a uno spettacolo teatrale. Il Covid e lo stare tutti a casa ha accresciuto la “fame” di cultura in chi ne conosceva già il sapore e allontanato dalla tavola chi non se ne nutriva, soprattutto a causa dell’inflazione. Chi spendeva spende di più e chi era parco lo è ancor di più con una grande divaricazione tra un nord più vivace e un sud più sonnolento. È il quadro descritto dal decimo report dell'Osservatorio longitudinale sui consumi culturali degli Italiani di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg, presentato a Milano alla Fondazione Rovati.

Chi tiene e chi perde posizioni

L’indagine, svolta in dicembre 2022 su un campione di 1.009 cittadini tra 18-74 anni, mostra in un anno come sia cresciuta la difficoltà da parte delle famiglie di spendere in cultura, non più una priorità. L’ombra dell’incertezza si proietta anche sul futuro: si prevedono in calo i consumi futuri, con l'eccezione di riviste, fumetti e quotidiani (+1%) e di concerti dal vivo (dato stabile al 14%), della fruizione di programmi, film e telefilm in tv da canali a pagamento (aumentata del 10% rispetto al 2019).l

Loading...

La spesa media familiare percepita per i consumi culturali è scesa da 113 euro del dicembre 2019 a 66,2 euro del dicembre 2022. Il divario nei consumi culturali tra chi è abbiente e chi no emerge dal fatto che si riducono i consumatori, tuttavia aumenta la spesa media di chi continua a spendere in cultura, aumenta soprattutto la partecipazione agli spettacoli dal vivo, mentre restano stabili i rapporti tra consumi digitali e fisici per libri, quotidiani e riviste. Cresce l'utilizzo delle piattaforme web in abbonamento (+13%) e in streaming (+3%) e, poi, la cultura è chiaramente un fattore attrattivo per le città, ancor più forte per chi spende di più.



Insomma diminuiscono i consumatori, ma aumenta la spesa media dei consumatori abituali di prodotti culturali: sul 2022 ha pesato l'aumento consistente dell'inflazione, che ha portato le famiglie a ridisegnare la spese familiari con una riallocazione delle priorità in base alle risorse sulle quali contare. La cultura è finita così in coda alle priorità subendo una maggiore riduzione: il 14% del campione afferma di non spendere denaro, tra chi ne spende il 39% ne ha ridotto la spesa, a fronte di un 17% che l'ha aumentata o in virtù del rialzo dei prezzi o per una specifica scelta di aumento di questo tipo di consumi.

Tagli e previsioni

Il taglio della spesa per i consumi culturali non è uniforme nella popolazione, colpisce maggiormente le classi sociali con un capitale economico e culturale più basso che avevano già livelli di spesa più modesti. Circa il 10% degli intervistati mostra un incremento netto dei consumi rispetto al passato, rispetto al 2021 si registra una crescita della spesa per assistere a concerti dal vivo (+28,1 euro), partecipare a festival culturali (+9,7 euro) o visitare mostre e musei (+8,7 euro).