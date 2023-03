Decreti flussi triennali e scorrimento

Il decreto legge n.20 del 10 marzo 2023 (Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo) prevede che per il 2023-2025 il decreto flussi diventi triennale e che, se saranno varati altri decreti flussi, per le quote d’ingresso aggiuntive potranno essere considerate le domande già presentate dalle imprese e non accolte perché eccedenti rispetto alle quote stabilite. Nel 2022 le istanze sono state oltre 200mila a fronte dei 69.700 ingressi previsti dal decreto flussi.

