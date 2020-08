Decreto agosto, dagli aiuti al reddito alla sanatoria per le spiagge: al via l’esame in Senato Ancora una volta la parte del leone la fanno gli strumenti di sostegno al reddito, dalla Cig Covid alle nuove indennità , che assorbono, insieme alle misure per incentivare il lavoro, circa 12 miliardi di euro sui 25 miliardi che vengono stanziati in questa terza manovra anti-Covid

Dl Agosto: il cdm dice si' ma "salvo intese". Ecco cosa contiene

Ancora una volta la parte del leone la fanno gli strumenti di sostegno al reddito, dalla Cig Covid alle nuove indennità , che assorbono, insieme alle misure per incentivare il lavoro, circa 12 miliardi di euro sui 25 miliardi che vengono stanziati in questa terza manovra anti-Covid

Inizia martedì l’iter parlamentare del decreto agosto in commissione Bilancio al Senato. Ma già si sono scatenate le polemiche con l'opposizione che attacca, parlando di «mance» elettorali e di provvedimenti che sono solo una «pioggia di spesa corrente» e «un diluvio di assunzioni clientelari». È chiaro aspettarsi un assalto alla diligenza per apportare modifiche ed emendamenti.

Strumenti di sostegno al reddito da 12 miliardi

Come nei precedenti decreti varati per far fronte all'emergenza coronavirus, la parte del leone nel Dl Agosto la fanno ancora una volta gli strumenti di sostegno al reddito, dalla Cig Covid alle nuove indennità , che assorbono, insieme alle misure per incentivare il lavoro, circa 12 miliardi di euro sui 25 miliardi che vengono stanziati in questa terza manovra anti-Covid. Un'altra fetta è destinata agli enti locali: Comuni, Province, Regioni, che ricevono altri 5 miliardi, mentre alla scuola va un miliardo. C'è quindi l'intervento sulle tasse, che vale in tutto 6 miliardi.

La sanatoria per le concessioni balneari

Leggendo il decreto, composto da 109 articoli, balza agli occhi un fondo per la formazione delle casalinghe e una sanatoria per le concessioni balneari, un condono che permette ai concessionari delle spiagge che hanno un contenzioso con lo Stato, di sanare quanto dovuto pagando il 30% in un'unica soluzione o il 60% a rate. Tra le altre misure, si aggiunge per i ristoranti di tutta Italia un contributo a fondo perduto per gli acquisti di materie prime 100% made in Italy che parte da 2.500 euro, mentre quelli dei centri storici di 29 città d'arte (in maggioranza del centro-nord) ad alta vocazione turistica potranno optare per l'altro contributo (dal 15% al 5% in base al fatturato) che parte da un minimo di 1000 euro e può arrivare a un massimo di 150 mila euro.

Gli attacchi dell’opposizione

Ma il decreto non va giù all'opposizione. Ad affondare i primi colpi è stata Forza Italia. «Il ministro Gualtieri aveva assicurato che il governo non avrebbe più fatto debito cattivo. Ma il decreto agosto è una pioggia di spesa corrente, con un diluvio di assunzioni clientelari, concentrata guarda caso proprio nelle regioni in cui si vota a settembre. Una scorpacciata elettorale dunque», ha attaccato la presidente dei senatori di FI Anna Maria Bernini. E la sua collega di partito, Fiammetta Modena, chiede: «cosa c'entra il fondo per la formazione delle casalinghe con l'emergenza Covid», accusando quindi il governo di «solita mancetta elettorale»