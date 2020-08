Decreto agosto, alta tensione su proroga Cig e blocco licenziamenti Il riferimento alla perdita del fatturato di almeno il 20% tra il primo semestre 2020 e 2019 come condizione per accedere senza oneri economici alla seconda tranche di 9 settimane di cassa integrazione Covid rischia di escludere settori in sofferenza di Giorgio Pogliotti

3' di lettura

In vista del decreto Agosto, sul pacchetto di misure in materia di lavoro emergono già alcuni nodi critici a partire dal riferimento alla perdita del fatturato di almeno il 20% tra il primo semestre 2020 e 2019 come condizione per accedere senza oneri economici alla seconda tranche di 9 settimane di cassa integrazione Covid. Dubbi anche sulla ventilata estensione del blocco dei licenziamenti al 31 dicembre per i datori di lavoro chiamati a pagare il contributo addizionale per l’utilizzo la cassa Covid.

Il nodo del riferimento al solo principio del calo di fatturato

La prima bozza del decreto legge (si veda IlSole24Ore di ieri) è ancora oggetto di verifiche e limature tra i tecnici del ministero del Lavoro e del Mef, ma sui contenuti già emergono i primi problemi all’interno del governo. Tra i tecnici che seguono il dossier si sta ragionando sul riferimento al solo principio del calo di fatturato che rischia di escludere interi settori in sofferenza, filiere colpite dalla crisi come la ceramica o la moda che durante il lockdown possono aver aumentato il fatturato perché avevano ordini da evadere e rischiano di trovarsi in grandi difficoltà in autunno. La possibile soluzione? «Comprendo le perplessità - afferma la sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi - si potrebbe far riferimento ad un mix di strumenti, tenendo conto insieme al calo del fatturato nel semestre dei codici Ateco dei settori maggiormente colpiti dalla crisi per evitare di penalizzare le aziende in difficoltà».

Iv: rinviare i pagamenti delle tasse autunnali

Anche dall’Iv, secondo il neo presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin «serve una riflessione sul combinato disposto tra la proroga condizionata della Cig Covid e il blocco dei licenziamenti, occorre avere i dati sulla fatturazione elettronica per avere un quadro più chiaro». Nel Dl Agosto Iv intende introdurre misure su tre fronti: «per convogliare il risparmio privato verso le Pmi occorre rafforzare i piani individuali di risparmio, elevando i limiti di investimento per i Pir ordinari e alternativi, inoltre va esteso il fondo di garanzia alle imprese del terzo settore e vanno rinviati i pagamenti delle tasse autunnali, incluso l’acconto delle partite Iva».

Dubbi su proroga stop licenziamenti fino a fine anno

L’altro tema su cui anche all’interno del governo ci sono forti dubbi è quello della nuova ipotesi di proroga al 31 dicembre del blocco dei licenziamenti, blocco iniziato lo scorso 17 marzo con scadenza il 17 agosto. Si guarda all’esperienze di altri Paesi europei, come la Francia o la Germania, dove il divieto riguarda solo chi prende i contributi pubblici. La bozza contiene una deroga per i soli casi di fallimento o di liquidazione con cessazione. «Non viene assicurato un bilanciamento tra le scelte organizzative dell’impresa e l’articolo 41 della Costituzione - sostiene Arturo Maresca (diritto del Lavoro all’Università la Sapienza di Roma) - le uniche esenzioni previste dalla bozza del Dl fanno riferimento alla chiusura totale dell’azienda per fallimento e non di una parte di azienda quando non è più in grado di proseguire l’attività a causa di un ridimensionamento degli ordini».

Catalfo: più fondi per pensioni invalidità

Ieri la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo ha sottolineato che «con le misure in atto, soprattutto la cig, abbiamo evitato che la disoccupazione salisse» ben oltre l’8,8% rilevato dall’Istat. «La Bce ha detto che senza misure la disoccupazione sarebbe arrivata al 25%, la Spagna è al 15,3%», ha aggiunto Catalfo che ha aperto alla proroga del Reddito di emergenza nel Dl Agosto, assicurando che «ci saranno i fondi per aumentare le pensioni di invalidità fin dai 18 anni d’età, in linea con i principi espressi dalla Corte costituzionale».