Dl Agosto, via libera Cdm salvo intese "tecniche": 50% tasse sospese entro dicembre, poi 24 rate

Da sinistra a destra, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto Ipp)

L'ultimo testo è di 109 articoli. L'ossatura è definita: ci sono il rinnovo della cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti, circa 5 miliardi di fondi per enti locali e un miliardo per la scuola, la fiscalità di vantaggio per il Meridione

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto agosto, con misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi da Coronavirus. Lo si apprende da fonti di governo. L'ok del Consiglio è arrivato “salvo intese tecniche”.

Una volta raggiunta dalla maggioranza l’intesa sullo spinoso nodo del blocco dei licenziamenti il decreto legge dal titolo “ Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il cosiddetto “decreto Agosto” - si tratta della terza manovra anti crisi da 25 miliardi dopo i provvedimenti Cura Italia e Rilancio - è approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri. L’ultima bozza è di 109 articoli. Convocata per le 18.30, la riunione del Governo si è prolungata fino alle 22. Annunciata una conferenza stampa al termine della riunione.

L’ossatura del provvedimento vede il rinnovo della cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti, circa 5 miliardi di fondi per enti locali e un miliardo per la scuola, la fiscalità di vantaggio per il Sud. E poi ancora rinvio delle tasse per gli autonomi. Niente Imu per le strutture turistiche, compresi cinema e discoteche, nuovi contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle città d’arte, risorse triplicate per il bonus babysitter per medici e infermieri. Il puzzle si completa, dopo lunghe trattative, spesso in salita, con tempi più lunghi per saldare le tassee sospese in pieno lockdown.

Cambia norma tasse sospese, 50% in 24 rate, la prima entro 16 gennaio

Nell’ultimissima versione della testo è cambiata la norma per rateizzare il pagamento delle imposte sospese nei mesi di marzo, aprile e maggio. La rateizzazione in due anni riguarda solo il 50% dell’imposta. I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme sospese, in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino a quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50%, senza sanzioni e interessi, potrà essere rateizzato, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Nel nuovo testo, ci sono diversi altri ritocchi, dall'aumento del fondo per il piano cashless, (da 1,5 a 1,75 miliardi), alla newco per Alitalia che avrà a disposizione 20 milioni anziché 10, mentre salta la previsione della liquidazione della stessa newco in caso di bocciatura del nuovo piano industriale da parte di Bruxelles. Cambia anche il bonus taxi che potrà essere utilizzato anche “dalle famiglie più bisognose”, con dote che sale ancora, a 35 milioni.