Decreto agosto, fino a 3.500 euro per restyling elettrico auto Il provvedimento, in scadenza il 13 ottobre, arriva in Aula a palazzo Madama lunedì. L'intenzione della maggioranza è di approvarlo in giornata, con la fiducia. Per poi trasmetterlo alla Camera

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera al decreto agosto, con mandato al relatore. Il provvedimento arriverà in Aula lunedì. L'intenzione della maggioranza è di approvarlo in giornata, con la fiducia.Nell'Aula di Montecitorio il provvedimento è invece atteso per giovedì 8, per una approvazione lampo, dal momento che il decreto scade il 13 ottobre.

Fino a 3.500 euro per restyling elettrico auto



Tra gli emendamenti approvati nella notte in commissione, un bonus fino a 3.500 euro per chi sceglie di far montare sistemi di riqualificazione elettrica sulla proprio auto. «Grazie a un mio emendamento abbiamo introdotto per il 2020 un nuovo incentivo per favorire la trasformazione delle auto con motore termico in automobili elettriche. L'incentivo consiste nel riconoscimento di un contributo del 60% del costo di riqualificazione, fino a un massimo di 3.500 euro», ha spiegato Daniele Pesco (M5S), presidente della Commissione bilancio del Senato.

Via libera a bottiglie Pet 100% riciclate



Grazie a un emendamento del senatore del Pd Andrea Ferrazzi (capogruppo del in Commissione Ambiente e vicepresidente della commissione Ecomafie), sottoscritto da tutte le forze politiche e approvato venerdì sera, sarà possibile produrre in Italia bottiglie interamente riciclate, abbattendo le emissioni nocive. È prevista per il 2021 una fase transitoria e sperimentale dell'applicazione delle nuove norme che si stabilizzeranno poi con la successiva legge di bilancio

Ampliato accesso autonomo al Superbonus 110%



Nella fase di conversione in legge del decreto Agosto sono state inoltre licenziate tre modifiche all'impianto del Superbonus al 110%. «Abbiamo voluto recepire le richieste di cittadini e imprese con tre norme che chiariscono ed estendono la definizione di accesso autonomo, ampliano lo stato di legittimità dell'immobile e abbassano i quorum assembleari necessari per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Un'operazione di semplificazione del Superbonus che ne amplia ancora di più la portata» ha annunciato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

Ok smart working o congedo se figlio in quarantena

La Commissione bilancio del Senato ha approvato anche un emendamento del governo che recepisce le norme sull'avvio dell'anno scolastico, tra cui quelle sulla possibilità di ricorrere allo smart working o ad un congedo speciale se il proprio figlio minore di 14 anni è in quarantena precauzionale. Le misure sdoganate in Commissione consentono al genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo della quarantena del figlio disposta dalla ASL a seguito di contatto verificatosi all'interno della scuola. Se invece il tipo di lavoro non consente il ricorso allo smart working, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può ricorrere ad un congedo speciale. Durante questo periodo riceverà una un'indennità pari al 50% della retribuzione, mentre questo periodo è coperto da contribuzione figurativa. A questi benefici può ricorrere alternativamente uno solo dei due genitori.