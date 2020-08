Decreto Agosto: ipotesi proroga del blocco dei licenziamenti al 15 ottobre L' ipotesi di proroga del blocco fino a fine anno, emersa anche al tavolo del ministro Catalfo con i sindacati, non avrebbe convinto la maggioranza di Andrea Marini

Il blocco dei licenziamenti potrebbe essere prorogato fino al 15 ottobre. E' un'ipotesi emersa questa sera, a quanto si apprende, nel corso della riunione di governo sul dl agosto a Palazzo Chigi. La discussione, che sarebbe stata a tratti piuttosto accesa, è ancora aperta: il confronto riprenderà domattina. L' ipotesi di proroga del blocco fino a fine anno, emersa anche al tavolo del ministro Catalfo con i sindacati, non avrebbe convinto la maggioranza dei presenti. L'idea che ha preso più piede - confermano fonti di diversi partiti - è quella di far coincidere il termine con la fine dello stato d'emergenza il 15 ottobre. Non tutti però nel governo sono ancora d'accordo.

Decreto in dirittura d’arrivo

Nuova tranche di aiuti per proteggere e incentivare i posti di lavoro e conto più leggero al ristorante per spingere i consumi e risollevare i settori più colpiti dalla crisi innescata dal Coronavirus. Il governo stringe sul decreto di agosto che distribuirà altri 25 miliardi in deficit e mette a punto il menù del provvedimento che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì. Prima di passare la palla ai tecnici, che dovrebbero aggiustare il testo domani in preconsiglio, il premier Giuseppe Conte riunisce capidelegazione, responsabili economici dei partiti di maggiorana e i ministri più coinvolti (oltre a Roberto Gualtieri anche Nunzia Catalfo e Stefano Patuanelli), per mettere ordine tra le tante proposte avanzate in queste settimane. Pilastro dell'intervento rimane il pacchetto lavoro, che da solo assorbirà oltre la metà dei fondi, circa 13 miliardi