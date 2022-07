Decreto aiuti / Arriva il bonus 200 euro

Arriva a luglio il bonus da 200 euro per pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co., lavoratori domestici e stagionali, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Un contributo “una tantum” erogato per contrastare l'aumento dei prezzi e il caro energia. Si rivolge a chi ha un reddito annuo non al di sopra dei 35.000 euro. Per la misura sono stati stanziati di base 6 miliardi di euro, integrati da ulteriori risorse.

