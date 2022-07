Decreto Aiuti bis, verso un’altra proroga del taglio delle accise della benzina

Il salario minimo e un’anticipazione del taglio del cuneo fiscale non sarebbero più nell’agenda dato il carattere “corrente” dei provvedimenti adottabili da parte di un Governo dimissionario. E il pressing dei sindacati riguarderebbe l’urgenza di misure strutturali.

Pronto il quarto decreto Armi a Kiev

Non solo aiuti alle famiglie. Anche la politica estera, a partire dal conflitto in Ucraina, entra tra i dossier di questa prima settimana dell’esecutivo dimissionario. A metà della prossima settimana (la convocazione non c’è ancora) il ministro della Difesa Lorenzo Guerini interverrà davanti al Copasir (Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) per illustrare i contenuti del nuovo decreto interministeriale per l’invio di armi al governo ucraino. Il quarto decreto Armi è dunque pronto: come i tre provvedimenti precedenti sarà sottoscritto, oltre che dal titolare della Difesa, anche dai ministri dell’Economia e degli Affari esteri. Anche questa volta la lista degli armamenti resterà secretata. Martedì 26 luglio le Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato svolgono le comunicazioni di Di Maio e Guerini nell’ambito dell’esame delle deliberazioni sulle missioni internazionali .