Decreto aiuti bis/Bonus 200 euro esteso

L'entrata in vigore del decreto Aiuti bis consente di riconoscere il bonus da 200 euro per 3 milioni di autonomi. Il “bonus 200 euro” viene anche esteso ad un'ampia platea di lavoratori finora non coperti: 40mila cassintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternità. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro.

