Decreto aiuti bis/Lavoro agile fino al 31 dicembre per fragili e chi ha figli under 14

Nel settore privato sono prorogate al 31 dicembre le condizioni scadute il 31 luglio. Ossia diritto allo smart working (purché compatibile con le caratteristiche della prestazione) per i fragili e per chi ha figli under 14 a patto che in famiglia non ci sia un altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavoratore. Le risorse sono pescate dal Fondo sociale per l'occupazione del ministero del Lavoro. La misura era scaduta lo scorso 31 luglio, e non rinnovata per problemi di copertura, ma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando aveva annunciato che sarebbe stata reintrodotta durante l'inter parlamentare del Dl Aiuti bis.

