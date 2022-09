Decreto aiuti bis/Pensioni, doppia mossa sulla rivalutazione

Per tutte le pensioni, a prescindere dal valore, arriva un conguaglio dell'indicizzazione relativa all'inflazione 2021: è dello 0,2%, articolato per fasce, in quanto l'inflazione dello scorso anno è stata dell'1,9% invece che dell'1,7% applicato fin qui. Viene poi anticipata a ottobre di quest'anno la rivalutazione al 2% dei trattamenti previdenziali per i pensionati che ricevono fino a 2.692 euro lordi al mese, cioè 34.996 euro l'anno.

5/12 7/12 Menu