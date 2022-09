Decreto aiuti bis/Precari del Pnrr potranno essere stabilizzati

I precari assunti dalle amministrazioni per l’attuazione del Pnrr potranno essere stabilizzati. Lo prevede un emendamento al dl aiuti bis passato in commissione al Senato. La modifica, che introduce nuove misure urgenti per l’attuazione del Pnrr, prevede che per il personale assunto a tempo determinato, le amministrazioni possano, “al fine di valorizzare la professionalità acquisita”, procedere alla loro stabilizzazione, non prima del primo gennaio 2027 e “nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica”. La stabilizzazione verrà fatta “nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine”, previo colloquio e all’esito della valutazione positiva del lavoro svolto. Le assunzioni sono a valere sule possibilità di assunzione di ciascuna amministrazione.

