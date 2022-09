Decreto aiuti bis/Prorogato il taglio dell'accisa sui carburanti

Si prorogano, poi, i crediti d'imposta in favore delle imprese che acquistano gas ed energia elettrica anche nel terzo trimestre 2022, il bonus carburanti in agricoltura e pesca, per i servizi di trasporto e la riduzione dell'accisa sui carburanti (fino al 20 settembre 2022 poi ancora esteso per decreto interministeriale al 5 ottobre).

8/12 10/12 Menu