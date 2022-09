Decreto aiuti bis/Superbonus, responsabilità solo per chi truffa

La responsabilità in solido nella cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”. Lo prevede l’emendamento riformulato sul superbonus al dl aiuti bis, su cui è stata trovata l’intesa in Senato, sbloccando lo stallo creatosi negli ultimi giorni. La modifica stabilisce inoltre che per i crediti sorti prima degli obblighi (introdotti col decreto di novembre 2021) di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni, sui soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, la responsabilità solidale sarà circoscritta ai casi di dolo e colpa grave, ma sarà necessario acquisire comunque la documentazione di asseverazione “ora per allora”.

1/12 3/12 Menu