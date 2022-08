Decreto Aiuti, bonus 200 euro in arrivo a 3 milioni di partite Iva

Investimenti

Boccata d'ossigeno per l'ex Ilva: 1 miliardo è messo a disposizione di Invitalia, per sottoscrivere aumenti di capitale o per diversi strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale. Inoltre per Alitalia in amministrazione straordinaria i proventi della liquidazione dell'ex compagnia di bandiera destinati prioritariamente al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato saranno calcolati fino a fine anno «al netto del completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria».

Al finanziamento dei contratti di sviluppo vanno 40 milioni per il 2022, 400 milioni per il 2023 e 12 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

Energia e carburanti

Si pone un argine contro i rincari delle bollette e del prezzo dei carburanti, rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, con la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo fino al 30 aprile 2023 le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. Si prorogano, poi, i crediti d'imposta in favore delle imprese che acquistano gas ed energia elettrica (3,3 miliardi) anche nel terzo trimestre 2022 e la riduzione dell'accisa sui carburanti (fino al 20 settembre 2022).

Si estende l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 (costo 1,1 miliardi) e la riduzione di Iva e oneri generali per il gas anche nel quarto trimestre 2022 (1,8 miliardi). Per il quarto trimestre 2022, l'Arera manterrà inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.

Emergenza idrica e post-sisma

Il Dl stanzia 200 milioni a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, accelerando gli affidamenti del servizio idrico integrato. Inoltre si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità. Contributi straordinari per 350 milioni vanno a comuni, 50 milioni a città metropolitane e province, e si proroga al 2023 la sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.