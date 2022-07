Decreto aiuti / Bonus bollette fino ad agosto 2022

Prorogato il bonus sociale energia elettrica e gas fino al 31 agosto 2022. La misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo trimestre 2022. Sarà attuata dall'ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Come già deciso dal Decreto Energia, il valore ISEE di accesso alle agevolazioni sociali elettricità e gas è pari a 12.000 euro. Dunque, la soglia è stata alzata rispetto al limite di poco superiore agli 8.000 euro previsto fino a marzo 2022

