Decreto aiuti, Confindustria: serve taglio strutturale cuneo. Norma extraprofitti incoerente, sì tetto a gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Sul capitolo lavoro gli interventi non sono in linea con l’esigenza di un taglio strutturale del cuneo contributivo». Lo ha detto il direttore generale di Confindustria Francesca Mariotti in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera sul decreto aiuti. Il taglio del cuneo contributivo «consentirebbe di agire in chiave congiunturale per mitigare gli effetti dei rincari, ma avrebbe anche un importante impatto strutturale sulla competitività delle imprese», ha aggiunto Mariotti.

Confindustria: per lavoro serve taglio strutturale cuneo

«Come noto - ha ricordato Mariotti - Confindustria sostiene da tempo e nelle scorse settimane ha presentato una proposta di taglio del cuneo contributivo, concentrato sulle fasce a basso reddito, per due terzi a vantaggio dei lavoratori e per un terzo a favore dei datori di lavoro. Infatti, i rincari dei prezzi dell'energia e delle altre materie prime, oltre a ridurre i margini delle imprese, rendendo in alcuni casi non più conveniente produrre, stanno erodendo il potere d'acquisto delle famiglie. Pertanto, il taglio del cuneo contributivo consentirebbe di agire in chiave congiunturale per mitigare gli effetti dei rincari, ma avrebbe anche un importante impatto strutturale sulla competitività delle imprese, perché avvicinerebbe il livello del cuneo fiscale e contributivo, ora molto più elevato in Italia, alla media europea»

Loading...

«Norma extraprofitti incoerente, sì tetto a gas»

In linea con i precedenti interventi, il dl Aiuti «è connotato ancora da misure di breve respiro, sebbene si intravedano primi elementi strategici sul fronte energetico» ha aggiunto il direttore generale di Confindustria. In particolare, Mariotti definisce «positivi gli interventi in materia di rinnovabili, in particolare per la semplificazione delle procedure autorizzative e per l’individuazione delle aree idonee». E sugli extraprofitti puntualizza: «Riteniamo che questa norma, per come è stata scritta, non è pienamente coerente con l’obiettivo che persegue, che è di tassare un extraprofitto che alcune imprese hanno conseguito col rincaro dei prezzi». E ancora: «Ci sono dei correttivi a nostro giudizio indispensabili per far convergere il dettato della norma gli con obiettivi che persegue». Una soluzione «probabilmente è prevedere un tetto del gas, anche per prevenire la realizzazione di extraprofitti».

«Serve lungimiranza, rallenta spinta Pnrr»



Confindustria evidenzia infine il bisogno di «risposte lungimiranti, per alleviare l’impatto della crisi e dare futuro alle nostre imprese». Governo e Parlamento hanno messo in campo «una quantità di risposte importanti», ma c’è una «incertezza» che rischia di vanificarne l’efficacia. «Registriamo anche - ha chiosato Mariotti - un rallentamento nella tensione riformistica collegata al Pnrr, favorito da interessi di parte e molto lontano dall’interesse generale del Paese».