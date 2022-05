Decreto aiuti/ Imprese gasivore, bonus più alto

Tra le misure a favore delle imprese si prevede che l’agevolazione per le imprese gasivore salga dal 20 al 25 per cento e che sia retroattiva. Risulta poi innalzato allo stesso livello anche il beneficio previsto per tutte le altre imprese, non gasivore ma comunque caratterizzate da significativi esborsi su quel fronte. E viene portato al 15% (dal precedente 12%) anche il credito d'imposta che è stato concesso alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, diverse dagli energivori. Il provvedimento prevede inoltre un nuovo contributo per l’autotrasporto: si tratta di un credito d’imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno per l’acquisto del gasolio impiegato per veicoli di categoria euro 5 o superiore.

