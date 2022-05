Decreto aiuti/ Al Mise poteri di sblocco dei grandi investimenti

In presenza di «investimenti di rilievo strategico per il sistema produttivo nazionale», di valore superiore a 50 milioni di euro, che risultano bloccati, il ministero dello Sviluppo economico potrà intervenire in tre modi alternativamente: procedere, anche in sostituzione dell'amministrazione proponente, all’indizione della conferenza di servizi; adottare, in caso di inerzia, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi; convocare la conferenza preliminare, sostituendosi all’amministrazione procedente, trascorsi 5 giorni dalla richiesta dell’interessato. Una norma studiata sull’onda del caso Catalent, l’azienda di farmaceutica che ha abbandonato per mancate autorizzazioni un investimento ad Anagni. Nel pacchetto Mise rientrano anche il ripristino del credito di imposta per formazione 4.0, un fondo per l’attrazione investimenti esteri e il rifinanziamento dei grandi progetti di ricerca Ipcei.

