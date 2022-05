Decreto aiuti/ Rigassificatori, in arrivo i commissari

Prevista la nomina di commissari straordinari per accelerare la messa in pista dei nuovi rigassificatori galleggianti previsti dal governo per velocizzare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e l’affrancamento dal gas russo. Per sveltire l’iter, l’autorizzazione, che è attualmente rilasciata con decreto interministeriale e a seguito di procedimento unico, sarà invece concessa dal commissario e con tempi più rapidi di quelli tuttora stabiliti (120 anziché 200 giorni dalla data di ricezione dell'istanza).

