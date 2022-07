Decreto aiuti / Termovalorizzatore a Roma

Per prevenire le gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, sono assegnati nuovi poteri al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in quanto commissario straordinario del Governo per il Giubileo del 2025 a Roma. Potrà esercitare le competenze assegnate alle Regioni dal Codice ambientale. Ovvero anche quelle in relazione all'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Il Governo quindi ha dato al commissario, la gestione del sistema concedendo anche la possibilità di realizzare nuovi inceneritori.

