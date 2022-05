Decreto aiuti/Fondi moltiplicati per accogliere i profughi

Rafforzamento a tutto campo per i fondi chiamati a sostenere la gestione dei profughi dall'Ucraina. Sono previsti 112,7 milioni in più per il fondo utilizzato dal ministero dell'interno per la creazione e la gestione dei centri di accoglienza. Altri 192,2 milioni dovrebbero essere indirizzati alla Protezione civile per l'estensione delle misure di accoglienza diffuse sul territorio, l'ampliamento ad altre 20mila persone dell'aiuto una tantum per i profughi e l'integrazione (con 30,3 milioni) dei fondi per l'utilizzo dei servizi sanitari. Altri 40 milioni, sempre per il tramite della Protezione civile, serviranno per rafforzare i servizi sociali dei Comuni per venire incontro all'aumento delle domande prodotto dall'arrivo soprattutto di donne e bambini dall'Ucraina

