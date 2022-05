Decreto aiuti/Prestiti alle imprese, la garanzia Sace a condizioni di mercato arriva a 20 anni

Intervento in tre mosse sulle garanzie per i prestiti. Nuove garanzie Sace fino al 31 dicembre, con copertura che può arrivare al 90% e durata che può toccare 8 anni. Ma solo per imprese che hanno subito contraccolpi dal conflitto in Ucraina o dal caro energia. Sul fondo per le Pmi mini intervento che toglie il pagamento della commissione sulla garanzia per le imprese che operano in Italia e nei 26 settori previsti dalla Ue. La copertura al 90% solo per gli interventi di diversificazione energetica nelle rinnovabili o per l'efficienza energetica. Infine, dopo un anno di attesa, il governo vara la garanzia Sace a condizioni di mercato: copertura su prestiti fino a 20 anni, garanzia al 70% e interventi anche per supportare la crescita o la patrimonializzazione delle imprese. Sarà la più usata per le rinegoziazioni.

