Decreto Alitalia, i nodi del salvataggio di Andrea Gagliardi

(REUTERS)

Via libera della Camera al decreto Alitalia, il provvedimento che concede alla compagnia aerea un ulteriore prestito da 400 milioni. Il testo, approvato a Montecitorio con 256 voti a favore, nessun contrario e 171 astenuti (l'intera opposizione), passa al Senato per la conversione in tempi utili prima della scadenza del 31 gennaio