Decreto Anticipi / Anticipo del conguaglio della perequazione dei trattamenti pensionistici relativa al 2022

Il provvedimento reca una norma transitoria in materia di indicizzazione ‒ cosiddetta “perequazione automatica” ‒ dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). La norma prevede: l’anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022 ‒ conguaglio consistente in un incremento di otto decimi di punto percentuale(1) (aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023), con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023

2/15 4/15 Menu