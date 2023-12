Decreto Anticipi / Contributi previdenziali degli sportivi

Via libera dell’Aula del Senato a un emendamento al decreto anticipi riguardante la disciplina previdenziale dei lavoratori sportivi. Per questi lavoratori è infatti previsto un contributo da parte delle società a un fondo previdenziale. L’emendamento prevede che il calcolo di questi contributi avvenga con l’applicazione dei tetti massimali. In sostanza - secondo quanto viene riferito dal senatore Lotito - si tratta di ripristinare l’interpretazione autentica della norma” per cui la percentuale su cui calcolare il contributo al Fondo, in caso si sfori il tetto di massimale, è solo sulla parte eccedente.



12/15 14/15 Menu