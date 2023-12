Decreto Anticipi / Obblighi soft per gli affitti brevi

Nel passaggio del testo in Commissione Bilancio del Senato è stata ammorbidita la stretta sugli obblighi per chi affitta casa ai turisti. Viene approvato il Codice identificativo nazionale (Cin) per gli affitti turistici o affitti brevi, con le relative sanzioni (fino a 8mila euro) per chi non lo possiede o non lo espone. Ma viene circoscritto l’obbligo di dotare l’immobile affittato dei requisiti di sicurezza come estintori e rilevatori di gas: spetterà solo ai locatori che gestiscono nelle forme imprenditoriali

