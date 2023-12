Decreto Anticipi, ok soluzione su mutui e fringe benefit ai bancari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera della commissione Bilancio del Senato a una proposta di modifica al decreto Anticipi che risolve la questione dei mutui a tasso agevolato concessi ai dipendenti bancari degli istituti di credito penalizzati dalle norme sui fringe benefit. La proposta stabilisce che il tasso di sconto da prendere a riferimento, ogni anno, per conteggiare la soglia fringe benefit, è quello in vigore al momento della stipula o alla data di scadenza di ciascuna rata e non più quello dell’anno in corso. A confermarlo Guido Quintino Liris, il senatore di FdI che ha firmato l’emendamento che spiega che sarà in vigore per l’anno in corso.

Sostegno all’agricoltura di montagna

Passa l’emendamento a firma Elena Testor in favore dell’agricoltura di montagna. «La norma prevede una semplificazione burocratica per i lavoratori agricoli e gli allevatori beneficiari di agevolazioni fiscali destinate a chi ha terreni in affitto o comodato d’uso in zone di montagna o svantaggiate (particelle sotto i 5000 metri quadrati)». La documentazione comprovante la conduzione, da allegare alla richiesta, potrà essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall’affittuario o dal comodatario, per comprovare l’esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni. Resta fermo l’obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. «Con questa misura la Lega intende assicurare la sopravvivenza delle coltivazioni in superfici da prato e da pascolo, importanti per l’economia e il paesaggio dei territori montani, scongiurando il pericolo dell’abbandono».

Più risorse ai disabili

Per favorire l’accesso al trasporto pubblico locale alle persone con mobilità ridotta è stato approvato all’unanimità, dopo la riformulazione, un emendamento di Raffaella Paita (Italia Viva). «Da oggi in Italia si stanziano risorse aggiuntive, 1,2 milioni di euro per il 2024, da destinare esclusivamente alle Regioni che miglioreranno la quantità di posti riservati ai disabili, in rapporto al totale dei posti offerti. Le amministrazioni saranno quindi incentivate a fornire un servizio migliore. Le risorse non sono tante ma è un primo passo, una piccola rivoluzione culturale, e già dalla legge di bilancio chiederemo di incrementare il fondo. Abbiamo anche ottenuto - aggiunge la senatrice - che le app e i siti che danno informazioni sui percorsi dei mezzi pubblici, indichino anche quelli accessibili ai disabili».

Per mutui enti locali basta progetto fattibilità

Agli enti locali basterà dare atto dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, anziché del progetto definitivo, nella stipula di contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall’Istituto per il credito sportivo. Lo prevedono sei emendamenti identici bipartisan al decreto anticipi approvati dalla commissione Bilancio del Senato. La modifica cambia le regole particolari per l’assunzione dei mutui previste nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: attualmente contratti di mutuo devono essere stipulati indicando la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, dando atto dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo.