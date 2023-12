Decreto Anticipi / Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite

Viene differito al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell’INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d’imposta 2021, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d’imposta 2020, limitatamente ‒ per quest’ultimo periodo ‒ alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica

